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Во Франции назвали терактом убийство сотрудницы полиции близ Парижа

Суббота, 24 апреля 2021, 11:56

Правоохранительные органы Франции назвали терактом убийство женщины-полицейской в городе Рамбуйе неподалеку от Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

49-летняя сотрудница полиции, которая занималась административной работой, возвращалась с небольшого перерыва, когда на нее совершили нападение.

Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в шею. От полученных ран она скончалась. Нападавшего, который несколько лет назад приехал во Францию ​​из Туниса, ранили при задержании, он также скончался.

Очевидцы заявляют, что злоумышленник определенное время ходил возле отделения полиции, и воспользовался шансом войти, когда женщина прошла через дверь безопасности.

Прокуратура по борьбе с терроризмом заявила, что взяла на себя следствие из-за того, как произошла атака, слова злоумышленника и тот факт, что он напал на полицейского.

Источники, близкие к расследованию, сообщили СМИ, что во время нападения мужчина кричал "Аллаху Акбар".

Президент Эммануэль Макрона написал в Twitter, что Франция никогда не уступит "исламистскому терроризму".

Темы: терактубийствоФранция


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