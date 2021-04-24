Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции назвали терактом убийство сотрудницы полиции близ Парижа

Суббота, 24 апреля 2021, 11:56
Во Франции назвали терактом убийство сотрудницы полиции близ Парижа

Правоохранительные органы Франции назвали терактом убийство женщины-полицейской в городе Рамбуйе неподалеку от Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

49-летняя сотрудница полиции, которая занималась административной работой, возвращалась с небольшого перерыва, когда на нее совершили нападение.

Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в шею. От полученных ран она скончалась. Нападавшего, который несколько лет назад приехал во Францию ​​из Туниса, ранили при задержании, он также скончался.

Очевидцы заявляют, что злоумышленник определенное время ходил возле отделения полиции, и воспользовался шансом войти, когда женщина прошла через дверь безопасности.

Прокуратура по борьбе с терроризмом заявила, что взяла на себя следствие из-за того, как произошла атака, слова злоумышленника и тот факт, что он напал на полицейского.

Источники, близкие к расследованию, сообщили СМИ, что во время нападения мужчина кричал "Аллаху Акбар".

Президент Эммануэль Макрона написал в Twitter, что Франция никогда не уступит "исламистскому терроризму".

"Украинская правда" в Threads

Темы: терактубийствоФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
теракт
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Стрельбу в аэропорту Кишинева расследуют как теракт
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: