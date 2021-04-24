Во Франции назвали терактом убийство сотрудницы полиции близ Парижа
Правоохранительные органы Франции назвали терактом убийство женщины-полицейской в городе Рамбуйе неподалеку от Парижа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.
49-летняя сотрудница полиции, которая занималась административной работой, возвращалась с небольшого перерыва, когда на нее совершили нападение.
Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом в шею. От полученных ран она скончалась. Нападавшего, который несколько лет назад приехал во Францию из Туниса, ранили при задержании, он также скончался.
Очевидцы заявляют, что злоумышленник определенное время ходил возле отделения полиции, и воспользовался шансом войти, когда женщина прошла через дверь безопасности.
Прокуратура по борьбе с терроризмом заявила, что взяла на себя следствие из-за того, как произошла атака, слова злоумышленника и тот факт, что он напал на полицейского.
Источники, близкие к расследованию, сообщили СМИ, что во время нападения мужчина кричал "Аллаху Акбар".
Президент Эммануэль Макрона написал в Twitter, что Франция никогда не уступит "исламистскому терроризму".