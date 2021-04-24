Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та Грузія координуватимуть дії для отримання ПДЧ в НАТО

Субота, 24 квітня 2021, 13:29
Україна та Грузія координуватимуть дії для отримання ПДЧ в НАТО

Міністри закордонних справ України і Грузії – Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані – домовилися про координацію дій для наближення України та Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Кулеба провів телефонну розмову із Залкаліані 23 квітня, перебуваючи з робочим візитом в Румунії, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС України.

Сторони приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО — лише питання часу", — заявив Кулеба

Кулеба і Давід узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, а також візит до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в діяльності "Кримської платформи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський  запропонував Франції підписати декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, яка вже підписана з Литвою.

Вперше таку декларацію Україна підписала з Литвою під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва. 

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС

Читайте також: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОУкраїнаГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
НАТО
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Останні новини
21:41
В Україну залетіли російські ударні дрони – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: