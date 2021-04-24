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Україна та Грузія координуватимуть дії для отримання ПДЧ в НАТО

Субота, 24 квітня 2021, 13:29

Міністри закордонних справ України і Грузії – Дмитро Кулеба і Давид Залкаліані – домовилися про координацію дій для наближення України та Грузії до вступу в ЄС і НАТО, зокрема отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Кулеба провів телефонну розмову із Залкаліані 23 квітня, перебуваючи з робочим візитом в Румунії, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі МЗС України.

Сторони приділили особливу увагу зміцненню безпеки у регіоні Чорного моря, зокрема поглибленню взаємодії військово-морських сил України та Грузії із чорноморськими державами-членами НАТО.

"Членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО — лише питання часу", — заявив Кулеба

Кулеба і Давід узгодили плани двосторонніх контактів на високому і найвищому рівнях найближчим часом. Зокрема, йшлося про візити до України президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, а також візит до Грузії прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Грузинський міністр підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в діяльності "Кримської платформи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський  запропонував Франції підписати декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, яка вже підписана з Литвою.

Вперше таку декларацію Україна підписала з Литвою під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва. 

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС

Читайте також: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС.

Теми: НАТОУкраїнаГрузія


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