Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ в НАТО
Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - договорились о координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).
Кулеба провел телефонный разговор с Залкалиани 23 апреля, находясь с рабочим визитом в Румынии, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД Украины.
Стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.
"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил Кулеба
Кулеба и Давид согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Грузинский министр подтвердил готовность своей страны активно участвовать в деятельности "Крымской платформы".
Напомним, Владимир Зеленский предложил Франции подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, которе уже подписано с Литвой.
Впервые такую декларацию Украина подписала с Литвой во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев.
Впоследствии в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.
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