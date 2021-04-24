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Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ в НАТО

Суббота, 24 апреля 2021, 13:29

Министры иностранных дел Украины и Грузии - Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани - договорились о координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Кулеба провел телефонный разговор с Залкалиани 23 апреля, находясь с рабочим визитом в Румынии, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД Украины.

Стороны уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил Кулеба

Кулеба и Давид согласовали планы двусторонних контактов на высоком и высшем уровнях в ближайшее время. В частности, речь шла о визитах в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили, а также визите в Грузию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Грузинский министр подтвердил готовность своей страны активно участвовать в деятельности "Крымской платформы".

Напомним, Владимир Зеленский предложил Франции подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, которе уже подписано с Литвой.

Впервые такую ​​декларацию Украина подписала с Литвой во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев.

Впоследствии в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.

Читайте также: Евростратегия Зеленского: как Украина планирует бороться за вступление в ЕС

Темы: НАТОУкраинаГрузия


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