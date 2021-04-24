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Коронавірус: Одещина виходить з "червоної" зони

Субота, 24 квітня 2021, 13:43

У неділю Одеська область вийде з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Джерело: повідомлення міністра КМУ Олега Немчинова

Деталі: За його словами, держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) на позачерговому засіданні в суботу вивела Одеську область з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Пряма мова: "Комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Нагадаємо: "Червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Одеської області діяв з 23 березня.

Українська правда
Теми: карантинОдеська областькоронавірус


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