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Карантин: Одесчина выходит из "красной" зоны

Суббота, 24 апреля 2021, 13:43

В воскресенье Одесская область войдет с "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Источник: сообщение министра КМУ Олега Немчинова

Детали: По его словам, госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в субботу вывела Одесскую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Прямая речь: "Комиссия решила отменить с 00:00 25 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Напомним: "Красный" уровень эпидемической опасности на территории Одесской области действовал с 23 марта.

Украинская правда
Темы: карантинОдесская областькоронавирус


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