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Росія втратила ще один військовий супутник, він згорів

Субота, 24 квітня 2021, 14:09
Росія втратила ще один військовий супутник, він згорів

Російський військовий супутник "Меридіан", який був запущений у 2009 році, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері.

Джерело: ТАСС з посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD)

Деталі: Повідомляється, що супутник зійшов з орбіти 23 квітня. В даний час об'єкт вже не спостерігається.

Зазначений космічний апарат РФ запустила за допомогою ракети-носія "Союз-2.1а" 21 травня 2009 року, і вже під час запуску почалися проблеми. Супутник був виведений на нерозрахункову орбіту через передчасне відключення роботи третього ступеня. При цьому апарат не зміг функціонувати в повному обсязі, і був введений в режим "часткової експлуатації".

За весь час Росією було здійснено 9 запусків апаратів "Меридіан", один з них закінчився аварією ракети-носія.

Довідка: Російські супутники зв'язку "Меридіан" використовуються як у військових, так і в цивільних цілях. Вони розроблені на замовлення Міноборони РФ.

Нагадаємо: На початку квітня секретний російський військовий супутник "Космос-2525" зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосРосія
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