Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потеряла еще один военный спутник, он сгорел

Суббота, 24 апреля 2021, 14:09
Россия потеряла еще один военный спутник, он сгорел

Российский военный спутник "Меридиан", который был запущен в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Детали: Сообщается, что спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект не наблюдается.

Указанный космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года, уже во время запуска начались неполадки. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".

За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя.

Справка: Российские спутники связи "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях. Они разработаны по заказу Минобороны РФ.

Напомним: В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосРосcия
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...