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Россия потеряла еще один военный спутник, он сгорел

Суббота, 24 апреля 2021, 14:09

Российский военный спутник "Меридиан", который был запущен в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Источник: ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Детали: Сообщается, что спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект не наблюдается.

Указанный космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года, уже во время запуска начались неполадки. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".

За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя.

Справка: Российские спутники связи "Меридиан" используются как в военных, так и в гражданских целях. Они разработаны по заказу Минобороны РФ.

Напомним: В начале апреля секретный российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном.

Темы: космосРосcия


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