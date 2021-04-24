Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"

Субота, 24 квітня 2021, 15:02
Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо президента застрелили

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підпише декрет про перехід Раді безпеки його повноважень у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на держагентство БелТА.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба водити надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки повинна приймати рішення", - заявив Лукашенко.

"Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", - додав він.

Водночас Лукашенко заявив, що така необхідність навряд чи настане.

"Я повинен передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, головуючий буде, як немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення будуть прийматися таємним голосуванням, щоб не було тиску. Коли будуть президентські вибори призначені, вводити/не вводити надзвичайний стан, як діяти і так далі - ось цивільні і військові в Раді безпеки вирішать", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, уряд Білорусі заборонив ввезення в країну низки товарів, які виробляються в Чехії та Німеччині, в тому числі автомобілі Skoda та косметику Nivea.

Читайте також - Вбити Лукашенка: навіщо Росії створювати "заколот" білоруської опозиції

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
21:41
В Україну залетіли російські ударні дрони – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: