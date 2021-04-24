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Лукашенко визначить, хто керуватиме Білоруссю, якщо "президента застрелили"

Субота, 24 квітня 2021, 15:02

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підпише декрет про перехід Раді безпеки його повноважень у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на держагентство БелТА.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями. Треба водити надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки повинна приймати рішення", - заявив Лукашенко.

"Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", - додав він.

Водночас Лукашенко заявив, що така необхідність навряд чи настане.

"Я повинен передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, головуючий буде, як немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення будуть прийматися таємним голосуванням, щоб не було тиску. Коли будуть президентські вибори призначені, вводити/не вводити надзвичайний стан, як діяти і так далі - ось цивільні і військові в Раді безпеки вирішать", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, уряд Білорусі заборонив ввезення в країну низки товарів, які виробляються в Чехії та Німеччині, в тому числі автомобілі Skoda та косметику Nivea.

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Теми: БілорусьЛукашенко


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