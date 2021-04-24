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Лукашенко определит, кто будет руководить Беларусью, если "президента застрелили"

Суббота, 24 апреля 2021, 15:02

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет декрет о переходе Совету безопасности его полномочий в случае чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на госагентство БелТА.

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо водить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение", - заявил Лукашенко.

"Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - добавил он.

В то же время Лукашенко уверен, что такая необходимость вряд ли наступит. "Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил Лукашенко.

Напомним, правительство Беларуси запретило ввоз ряда товаров, которые производятся в Чехии и Германии, в том числе автомобили Skoda и косметику Nivea.

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Темы: БеларусьЛукашенко


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