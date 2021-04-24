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У Сербії помер пособник окупантів, що брав участь у захопленні Криму Росією

Субота, 24 квітня 2021, 15:52
У Сербії помер пособник окупантів, що брав участь у захопленні Криму Росією
Саша Савич

24 квітня стало відомо, що помер 43-річний лідер сербського відділення мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич, який мав медаль "За повернення Криму".

Джерело: Крим.Реалії

Деталі: Члени сім'ї Савича заявили, що смерть настала в результаті "обширного інфаркту". Інформацію про смерть пособника окупантів підтвердив і ватажок "Нічних вовків" Олександр Залдостанов на прізвисько "Хірург".

За словами Залдостанова, Савич був "нагороджений" російської медаллю "За повернення Криму". Цю медаль після 2014 року Москва роздавала тим, хто посприяв захопленню півострова Росією.

Російські ЗМІ пишуть, що Савич жив у місті Ніш на півдні Сербії.

Нагадаємо:

У 2014 році очолювані Залдостановим байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати заходи на підтримку захоплення Криму Росією. "Хірурга" внесли до переліку осіб, щодо яких після анексії Криму ввели санкції США і Канада.

У 2018 році Боснія заборонила в'їзд лідерам путінського мотоклубу "Нічні вовки" Олександру Залдостанову і Саші Савичу, які збиралися провести в країні акцію "Російські Балкани".

"Українська правда" у Threads

Теми: окупаціяКримСербіяРосія
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