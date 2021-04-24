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В Сербии умер пособник оккупантов, участвовавший в захвате Крыма Россией

Суббота, 24 апреля 2021, 15:52
В Сербии умер пособник оккупантов, участвовавший в захвате Крыма Россией
Саша Савич

24 апреля стало известно, что умер 43-летний лидер сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" Саша Савич, который имел медаль "За возвращение Крыма".

Источник: Крым.Реалии

Детали: Члены семьи Савича заявили, что смерть наступила в результате "обширного инфаркта". Информацию о смерти пособника оккупантов подтвердил и главарь "Ночных волков" Александр Залдостанов по кличке "Хирург".

По словам Залдостанова, Савич был "награжден" российской медалью "За возвращение Крыма". Эту медаль после 2014 года Москва раздавала тем, кто поспособствовал захвату полуострова Россией.

Российские СМИ пишут, что Савич жил в городе Ниш на юге Сербии.

Напомним:

В 2014 году возглавляемые Залдостановым байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку захвата Крыма Россией. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.

В 2018 году Босния запретила въезд лидерам путинского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдостанову и Саше Савичу, которые собирались провести в стране акцию "Русские Балканы".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/03/15/7078838/

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияКрымСербияРосcия
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