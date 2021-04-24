У Франції засуджений за зґвалтування мер керує містом з тюрми

Французькі політики та феміністські групи висловили обурення тим, що меру міста, ув'язненому за зґвалтування, все ще дозволяють управляти містом з тюремної камери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Жорж Трон, який колись служив молодшим міністром при Ніколя Саркозі, був поміщений у в'язницю в лютому за зґвалтування та сексуальне насильство над співробітницею мерії міста Дравей, на південь від Парижа.

63-річний мер був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення, з яких два роки були відстрочені. Він відкинув звинувачення і подав апеляцію до вищого суду Франції.

Зі своєї тюремної камери Трон відмовився покинути свій пост і продовжує керувати містом з населенням 30 000 осіб, спілкуючись зі своєю командою за допомогою листів, описуючи свій тюремний термін просто як "перешкоду".

Засідання муніципальної ради цього тижня почалося з того, що команда Трона зачитала вголос лист з його камери з інструкціями про міський бюджет. Це викликало гнів опозиційних політиків.

Габріель Бурі-Шарль з опозиційної групи Transition Démocratique, Écologique et Sociale, сказала, що Трон більше не має "морального авторитету", щоб керувати містом.

На вулиці феміністські групи протестували з макетом Трона за ґратами. Демонстранти заявили, що його відмова піти у відставку "скандальна" і "обурлива".

Уряд Франції відмовився видати указ про звільнення Трона з посади, оскільки апеляція знаходиться в стадії розгляду.

На першому судовому процесі в 2018 році Трон був виправданий у зґвалтуванні та сексуальному посяганні на довх жінок у 2007 і 2010 роках. Але апеляційний процес у лютому цього року підтвердив звинувачення однієї жінки і помістив Трона до в'язниці.

Після обвинувального вироку в лютому мерія випустила пресреліз від імені Трона, який сказав, що відмовляється піти у відставку і зі своєї камери буде "боротися, щоб довести мою невинуватість".

Незважаючи на тривалу справу, багато виборців у Дравейлі підтримали Трона в останні роки, переобравши його мером у 2020 році вп'яте з 1995 року.