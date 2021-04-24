Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Франції засуджений за зґвалтування мер керує містом з тюрми

Субота, 24 квітня 2021, 16:42
У Франції засуджений за зґвалтування мер керує містом з тюрми

Французькі політики та феміністські групи висловили обурення тим, що меру міста, ув'язненому за зґвалтування, все ще дозволяють управляти містом з тюремної камери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Жорж Трон, який колись служив молодшим міністром при Ніколя Саркозі, був поміщений у в'язницю в лютому за зґвалтування та сексуальне насильство над співробітницею мерії міста Дравей, на південь від Парижа.

63-річний мер був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення, з яких два роки були відстрочені. Він відкинув звинувачення і подав апеляцію до вищого суду Франції.

Зі своєї тюремної камери Трон відмовився покинути свій пост і продовжує керувати містом з населенням 30 000 осіб, спілкуючись зі своєю командою за допомогою листів, описуючи свій тюремний термін просто як "перешкоду".

Засідання муніципальної ради цього тижня почалося з того, що команда Трона зачитала вголос лист з його камери з інструкціями про міський бюджет. Це викликало гнів опозиційних політиків.

Габріель Бурі-Шарль з опозиційної групи Transition Démocratique, Écologique et Sociale, сказала, що Трон більше не має "морального авторитету", щоб керувати містом.

На вулиці феміністські групи протестували з макетом Трона за ґратами. Демонстранти заявили, що його відмова піти у відставку "скандальна" і "обурлива".

Уряд Франції відмовився видати указ про звільнення Трона з посади, оскільки апеляція знаходиться в стадії розгляду.

На першому судовому процесі в 2018 році Трон був виправданий у зґвалтуванні та сексуальному посяганні на довх жінок у 2007 і 2010 роках. Але апеляційний процес у лютому цього року підтвердив звинувачення однієї жінки і помістив Трона до в'язниці.

Після обвинувального вироку в лютому мерія випустила пресреліз від імені Трона, який сказав, що відмовляється піти у відставку і зі своєї камери буде "боротися, щоб довести мою невинуватість".

Незважаючи на тривалу справу, багато виборців у Дравейлі підтримали Трона в останні роки, переобравши його мером у 2020 році вп'яте з 1995 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
21:41
В Україну залетіли російські ударні дрони – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:19
ОновленоУ Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: