Во Франции осужденный за изнасилование мэр руководит городом из тюрьмы

Французские политики и феминистские группы выразили возмущение тем, что мэру города, заключенному в тюрьму за изнасилование, все еще разрешают управлять городом из тюремной камеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Жорж Трон, который когда-то служил младшим министром при Николя Саркози, был заключен в тюрьму в феврале за изнасилование и сексуальное насилие над сотрудницей мэрии города Дравей, к югу от Парижа.

63-летний мэр был приговорен к пяти годам тюремного заключения, из которых два года были отсрочены. Он отверг обвинения и подал апелляцию в высший суд Франции.

Из своей тюремной камеры Трон отказался покинуть свой пост и продолжает управлять городом с населением 30 000 человек, общаясь со своей командой посредством писем и описывая свое заключение просто как "препятствие".

Заседание муниципального совета на этой неделе началось с того, что команда Трона зачитала вслух письмо из его камеры с инструкциями о городском бюджете. Это вызвало гнев оппозиционных политиков.

Габриэль Бури-Шарль из оппозиционной группы Transition Démocratique, Écologique et Sociale, сказала, что Трон больше не имеет "морального авторитета", чтобы управлять городом.

На улице перед митингом феминистские группы протестовали с макетом Трона за решеткой. Демонстранты заявили, что его отказ уйти в отставку был "скандальным" и "возмутительным".

Правительство Франции отказалось издать указ об увольнении Трона с должности, поскольку апелляция находится в стадии рассмотрения.

На первом судебном процессе в 2018 году Трон был оправдан в изнасиловании и сексуальном посягательстве на двух сотрудниц женского пола в 2007 и 2010 годах. Но апелляционный процесс в феврале этого года подтвердил обвинения одной женщины и заключил Трона в тюрьму.

После обвинительного приговора в феврале мэрия выпустила пресс-релиз от имени Трона, который сказал, что отказывается уйти в отставку и из своей камеры будет "бороться, чтобы доказать мою невиновность".

Несмотря на затянувшееся дело, многие избиратели в Дравейе поддержали Трона в последние годы, переизбрав его мэром в 2020 году в пятый раз с 1995 года.