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У Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію

Субота, 24 квітня 2021, 16:55
У Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію

У Дніпрі на площі Соборна невідомий застрелив водія автомобіля "Toyota Land Cruiser".

Джерело: поліція Дніпропетровської області, "Дніпро оперативний"

Дослівно: "24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на пл. Соборна в м. Дніпро виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка.

Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля "Toyota Land Cruiser", після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги".

Деталі: У поліції уточнили, що загиблому було 42 роки.

Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

В м. Дніпро введено поліцейську спецоперацію.

Як повідомляє "Дніпро оперативний", вбитого звуть Анар Мамедов.

"Водій позашляховика з номером АЕ1111ТГ їхав разом із сином в бік проспекту Яворницького, коли до авто підбіг кілер і став стріляти. Водій вийшов із машини і впав на рейки. Кілер втік із місця злочину в напрямку парку Шевченка... Хлопчик, який перебував із чоловіком в авто, не постраждав", - пише видання.

Українська правда

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Теми: Дніпровбивство
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