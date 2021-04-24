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У Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію

Субота, 24 квітня 2021, 16:55

У Дніпрі на площі Соборна невідомий застрелив водія автомобіля "Toyota Land Cruiser".

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно: "24 квітня о 14:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що на пл. Соборна в м. Дніпро виникла стрілянина, в результаті якої поранено чоловіка.

Виїздом на місце встановлено, що невідомий чоловік скоїв декілька пострілів в бік водія автомобіля "Toyota Land Cruiser", після чого з місця події втік. Від отриманих поранень потерпілий помер у кареті швидкої медичної допомоги".

Деталі: У поліції уточнили, що загиблому було 42 роки.

Слідчим відділом за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

В м. Дніпро введено поліцейську спецоперацію.

Українська правда
Теми: Дніпровбивство


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