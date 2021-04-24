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В Днепре застрелили мужчину, введена спецоперация

Суббота, 24 апреля 2021, 16:55

В Днепре на площади Соборная неизвестный застрелил водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser".

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "24 апреля в 14:42 в полицию поступило сообщение о том, что на пл. Соборная в г. Днепр возникла перестрелка, в результате которой ранен мужчина.

Выездом на место установлено, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в сторону водителя автомобиля "Toyota Land Cruiser", после чего с места происшествия скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи".

Детали: В полиции уточнили, что погибшему было 42 года.

Следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В г. Днепр введена полицейская спецоперация.

Украинская правда
Темы: Днепрубийство


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