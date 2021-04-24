"Слуга народу" влаштував бійку в Черкасах – ексгенпрокурор

Колишній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що нардеп від "Слуги народу" Олег Арсенюк влаштував бійку в розважальному закладі "Бочка" у Черкасах.

Джерело: Луценко в Facebook

Деталі: Луценко цитує добове зведення МВС щодо обставин спричинення тілесних ушкоджень народному депутату.

Там зазначається, що 23 квітня близько 20 години на території розважального комплексу "Бочка" в Черкасах після обіду, влаштованого з нагоди річниці аварії на ЧАЕС, між нардепом Арсенюком та місцевим мешканцем Ковпаком Андрієм Андрійовичем, 1988 р.н., виник конфлікт, в ході якого між чоловіками сталася бійка.

Внаслідок бійки Арсенюк отримав закриту черепно-мозкову травму, забої голови, а Ковпак – закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук та ніг. Обох доставили до Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги, де їм надано медичну допомогу без подальшої госпіталізації.

Дослівно: "За поясненнями опитаних осіб, Арсенюк О.О. та його знайомий Рагульський Е. (брат власника розважального закладу) здійснили напад на Ковпака А.А., якому наносили удари.

Відповідно до пояснення самого Ковпака А.А., він помітив конфлікт між адміністратором закладу та НДУ Арсенюком О.О., в ході якого останній вже після обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС начебто протестував проти припинення роботи закладу та вимагав продовження обслуговування клієнтів".

Більше деталей: Інформацію про подію зареєстровано в журналі про кримінальні правопорушення Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Разом з тим, МВС та поліція не повідомляють про подію, як і сам Арсенюк.