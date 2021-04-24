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"Слуга народа" устроил драку в Черкассах – экс-генпрокурор

Суббота, 24 апреля 2021, 17:38
фото с Facebook Арсенюка

Бывший генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что нардеп от "Слуги народа" Олег Арсенюк устроил драку в развлекательном заведении "Бочка" в Черкассах.

Источник: Луценко в Facebook

Детали: Луценко цитирует суточную сводку МВД в отношении обстоятельств причинения телесных повреждений народному депутату.

Там отмечается, что 23 апреля около 20 часов на территории развлекательного комплекса "Бочка" в Черкассах после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, между нардепом Арсенюком и местным жителем Колпаком Андреем Андреевичем, 1988 г.р., возник конфликт, в ходе которого между мужчинами произошла драка.

В результате драки Арсенюк получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а Ковпак – закрытую черепно-мозговую травму, убойные травмы головы, рук и ног. Оба доставлены в Третью Черкасскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где им оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

Дословно: "По объяснениям опрошенных лиц, Арсенюк А.А. и его знакомый Рагульский Э. (брат владельца развлекательного заведения) совершили нападение на Ковпака А.А., которому наносили удары.

Согласно объяснения самого Ковпака А.А., он заметил конфликт между администратором заведения и НДУ Арсенюком А.А., в ходе которого последний уже после обеда по случаю годовщины аварии на ЧАЭС якобы протестовал против прекращения работы заведения и требовал продолжения обслуживания клиентов".

Больше деталей: Информация о происшествии зарегистрирована в журнале об уголовных правонарушениях Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области.

Вместе с тем, МВД и полиция не сообщают о происшествии, как и сам Арсенюк.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЧеркассыЛуценко


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