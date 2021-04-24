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Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області

Субота, 24 квітня 2021, 18:55
Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Заяця начальником Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Джерело: укази президента

Деталі: Іншим указом Зеленський звільнив з цієї посади Олега Головаша.

Сергій Заяць досі обіймав посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області.

Разом з тим, начальником СБУ в Івано-Франківській області замість Заяця призначено Віктора Назарука.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСБУКиївКиївська областьІвано-Франківська область
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