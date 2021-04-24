Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області
Субота, 24 квітня 2021, 18:55
Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Головаша з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.
Джерело: укази президента
Деталі: Замість Головаша начальником управління СБУ Києва та області призначено Сергія Заяця, який досі обіймав посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області.
Разом з тим, начальником СБУ в Івано-Франківській області замість Заяця призначено Віктора Назарука.
Українська правда