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Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області

Субота, 24 квітня 2021, 18:55

Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Головаша з посади начальника Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Джерело: укази президента

Деталі: Замість Головаша начальником управління СБУ Києва та області призначено Сергія Заяця, який досі обіймав посаду начальника управління СБУ в Івано-Франківській області.

Разом з тим, начальником СБУ в Івано-Франківській області замість Заяця призначено Віктора Назарука.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСБУКиївКиївська областьІвано-Франківська область


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