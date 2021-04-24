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Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области

Суббота, 24 апреля 2021, 18:55

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Источник: указы президента

Детали: Другим указом Зеленский освободил от этой должности Олега Головаша.

Сергей Заяц сих пор занимал должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Вместе с тем, начальником СБУ в Ивано-Франковской области вместо Зайца назначен Виктор Назарук.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСБУКиевКиевская областьИвано-Франковская область


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