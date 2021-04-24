Зеленский сменил начальника управления СБУ в Киеве и области
Суббота, 24 апреля 2021, 18:55
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Зайца начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.
Источник: указы президента
Детали: Другим указом Зеленский освободил от этой должности Олега Головаша.
Сергей Заяц сих пор занимал должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области.
Вместе с тем, начальником СБУ в Ивано-Франковской области вместо Зайца назначен Виктор Назарук.
Украинская правда