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Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію

Субота, 24 квітня 2021, 20:57
Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію
фото PR24/AK

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

Джерело: Блащак в ефірі Польського радіо

Пряма мова: "Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії".

Деталі: За словами Блащака, події на українсько-російському кордоні викликали занепокоєння в Польщі. Він нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році і на Україну в 2014 році.

Також міністр згадав слова покійного президента Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща".

Тому Польща займається модернізацією своєї армії і збільшенням її чисельності, відзначив міністр.

Глава Міноборони країни підкреслив, що з часу нападу РФ на Грузію і Україну відбулися величезні зміни з точки зору НАТО: війська союзників розташовані на східному фланзі НАТО, в Польщі є американські, британські, румунські та хорватські війська, а польська армія присутні в Латвії та Румунії. Три дні тому до Польщі прибули американські літаки F-16 і F-15 - F-15.

"Ми показуємо, що ми близькі, готові і солідарні один з одним. Таким чином ми відлякуємо можливого агресора", - сказав Блащак.

Українська правда

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Теми: ПольщаРосіяПутін
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