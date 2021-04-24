Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію

Субота, 24 квітня 2021, 20:57
фото PR24/AK

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

Джерело: Блащак в ефірі Польського радіо

Пряма мова: "Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії".

Деталі: За словами Блащака, події на українсько-російському кордоні викликали занепокоєння в Польщі. Він нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році і на Україну в 2014 році.

Також міністр згадав слова покійного президента Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща".

Тому Польща займається модернізацією своєї армії і збільшенням її чисельності, відзначив міністр.

Глава Міноборони країни підкреслив, що з часу нападу РФ на Грузію і Україну відбулися величезні зміни з точки зору НАТО: війська союзників розташовані на східному фланзі НАТО, в Польщі є американські, британські, румунські та хорватські війська, а польська армія присутні в Латвії та Румунії. Три дні тому до Польщі прибули американські літаки F-16 і F-15 - F-15.

"Ми показуємо, що ми близькі, готові і солідарні один з одним. Таким чином ми відлякуємо можливого агресора", - сказав Блащак.

Українська правда
Теми: ПольщаРосіяПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію

Байден визнав геноцид вірмен

Посольство РФ відповіло на висилку дипломатів хамством про "маленький член"

"Слуга народу" влаштував бійку в Черкасах – ексгенпрокурор

Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ

фото, відеоУ Дніпрі застрелили чоловіка, введено спецоперацію

Усі новини...
Польща
Росія помстилася Польщі за санкції проти свого посольства
Віцеспікери парламентів Польщі та Литви відвідали Донбас
У Польщі шахраї видавали ліки від зморшок за вакцину Pfizer - ЗМІ
Останні новини
20:57
Міністр оборони Польщі: Путін хоче відновити імперію
20:03
Хулігана, що вчинив погром із сокирою в Маріуполі, арештували
19:45
Зеленський пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду
19:34
Байден визнав геноцид вірмен
18:55
Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області
18:00
Посольство РФ відповіло на висилку дипломатів хамством про "маленький член"
17:56
ООС: окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів, без втрат
17:52
Українська компанія перемогла Skoda у конкурсі на поставку тролейбусів у Чехії
17:38
"Слуга народу" влаштував бійку в Черкасах – ексгенпрокурор
17:07
Кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО через конфлікт з РФ
Усі новини...