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Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю

Суббота, 24 апреля 2021, 20:57
Министр обороны Польши: Путин хочет восстановить империю
фото PR24/AK

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что политика президента РФ Владимира Путина направлена на восстановление Российской империи.

Источник: Блащак в эфире Польского радио

Прямая речь: "Несомненно, политика президента Путина направлена ​​на восстановление Российской империи".

Детали: По словам Блащака, события на украинско-российской границе вызвали беспокойство в Польше. Он напомнил о нападении РФ на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году.

Также министр вспомнил слова покойного президента Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, потом Прибалтика, потом, возможно, Польша".

Поэтому Польша занимается модернизацией своей армии и увеличением ее численности.

Глава Минобороны страны подчеркнул, что со времени нападения РФ на Грузию и Украину произошли огромные изменения с точки зрения НАТО: войска союзников расположены на восточном фланге НАТО, в Польше есть американские, британские, румынские и хорватские войска, а польская армия присутствуем в Латвии и Румынии. Три дня назад в Польшу прибыли американские самолеты F-16 и F-15 - F-15.

"Мы показываем, что мы близки, готовы и солидарны друг с другом. Таким образом мы отпугиваем возможного агрессора", - сказал Блащак.

Украинская правда

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Темы: ПольшаРосcияПутин
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