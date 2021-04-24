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Туреччина назвала слова Байдена грубою помилкою

Субота, 24 квітня 2021, 22:33
Туреччина назвала слова Байдена грубою помилкою

МЗС Туреччини засудило визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен 1915 року.

Джерело: заява МЗС Туреччини, поширена у відповідь на заяву Байдена про визнання геноциду вірмен, пише Anadolu

Дослівно: "Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна не мають права повчати Туреччину з даного питання. Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу в кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні".

Деталі: МЗС Туреччини вважає, що Байден потрапив під вплив радикальних вірменських кіл і антитурецьких груп, виступивши з упередженою заявою щодо подій 1915 року. У заяві йдеться, що висловлювання Байдена не мають під собою ніяких наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій.

"Жодна з умов, які згідно з міжнародним правом могли б стати підставою для використання терміну "геноцид" у контексті подій 1915 роки, не мали місце. Ставлення до подій 1915 року не може і не повинно змінюватися в залежності від внутрішньополітичних процесів та настроїв політиків. Подібна позиція може привести лише до грубого спотворення історії", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Туреччини нагадали про рішення ЄСПЛ, згідно з яким тема подій 1915 року відкрита для обговорень.

"Президент США не має ані правових, ані моральних повноважень виносити рішення з історичних питань. Заява Джо Байдена не має ніякої значущості", - йдеться в заяві.

Що передувало: У суботу президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попереджав, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСШАБайден
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