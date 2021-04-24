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Байден визнав геноцид вірмен

Субота, 24 квітня 2021, 19:34
Байден визнав геноцид вірмен

Президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Джерело: заява Байдена до Дня пам'яті жертв геноциду вірмен 24 квітня, розміщена на сайті Білого дому

Дослівно: "Щороку цього дня ми згадуємо тих, хто загинув під час геноциду вірмен у період правління Османської імперії, і зобов'язуємося запобігати повторенню подібних злочинів".

"Американський народ шанує всіх вірмен, які загинули в результаті геноциду, що почався 106 років тому".

Деталі: За словами Байдена, вірменські мігранти багато в чому збагатили Сполучені Штати, але ніколи не забували про трагедію, яка привела до США безліч їхніх предків.

Байден підкреслив, що США визнають геноцид вірмен не заради звинувачення когось, а заради запобігання подібних подій.

Що передувало: 23 квітня Байден у телефонній розмові сказав турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що збирається визнати геноцид вірмен.

Байден став першим президентом США за 40 років, що публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом. Рональд Рейган був останнім президентом США, який в 1981 році назвав це "геноцидом", але незабаром відступив під тиском Туреччини.

На цьому тижні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив, що крок Байдена зіпсує двосторонні відносини, вже натягнуті через рішення Туреччини придбати у Росії систему протиповітряної оборони. "Якщо Сполучені Штати хочуть погіршити відносини, рішення залишається за ними", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Передісторія:

  • 24 квітня 1915 року младотурецькі правителі наказали зібрати всю вірменську інтелігенцію в Стамбул і депортувати. Загинуло понад 1,5 млн вірмен. Понад 1 млн вірменських біженців розсіяно по світу.
  • 12 грудня 2019 року Сенат США одностайно ухвалив історичну резолюцію, яка визнає геноцидом масові вбивства вірмен.

Українська правда

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Теми: БайденСШАТуреччинаВірменія
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