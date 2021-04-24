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Український нардеп взяв бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби

Субота, 24 квітня 2021, 22:50
Український нардеп взяв бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби

Український борець греко-римського стилю і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк добув бронзову медаль чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який проходить у Варшаві.

Джерело: isport.ua

Деталі: У категорії до 85 кг Беленюк напередодні несподівано поступився сербу Датунашвілі в чвертьфіналі, але завдяки виходу суперника в фінал, українець отримав шанс виступити у втішних сутичках.

Вранці 24 квітня Беленюк виграв у хорвата Вякослава Любуріча 7:1, а вже у вечірній програмі в сутичці за бронзу здобув перемогу над німцем Максиміліаном Кудлою - 1:1.

Бронза Беленюка стала першою медаллю української команди з греко-римської боротьби на цьому чемпіонаті Європи. Для самого спортсмена це п'ята медаль чемпіонатів Європи – у його активі три золота 2014 року, 2016 і 2019 років, а також бронза 2012 року.

При цьому інші українці не завоювали нагород. У категорії до 77 кг Дмитро Пішков у сутичці за бронзу поступився Санану Сулейманову з Азербайджану 0:6, а у вазі до 130 кг Олександр Чернецький у бронзовому фіналі програв німцю Едуарду Поппу 1:2.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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