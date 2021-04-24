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Украинский нардеп взял бронзу на чемпионате Европы по борьбе

Суббота, 24 апреля 2021, 22:50

Украинский борец греко-римского стиля и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк добыл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Варшаве.

Источник: isport.ua

Детали: В категории до 85 кг Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках.

Утром 24 апреля Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.

Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.

При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 кг Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.

Темы: спорт


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