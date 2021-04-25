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8 осіб загинули через сходження лавини в Індії

Неділя, 25 квітня 2021, 00:56
8 осіб загинули через сходження лавини в Індії

На півночі Індії, у штаті Уттаракханд, загинули 8 осіб через сходження лавини.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Лавина зійшла в п'ятницю пізно ввечері під час сильного снігопаду в районі Чамолі штату Уттаракханд на півночі Індії.

За повідомленням, лавину спричинило сходження льодовика. Унаслідок цього щонайменше 8 осіб загинули, ще шестеро перебувають у критичному стані.

Водночас, згідно з офіційними даними, в районі стихійного лиха були врятовані 384 особи.

Нагадаємо: У швейцарських Альпах на початку лютого двох туристів, яких накрило лавиною, вдалося врятувати завдяки їхнім собакам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Індія
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