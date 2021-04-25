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8 человек погибли из-за схода лавины в Индии

Воскресенье, 25 апреля 2021, 00:56

На севере Индии, в штате Уттаракханд, погибли 8 человек из-за схода лавины.

Источник: Укринформ

Детали: Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии.

По сообщению, лавину привело восхождение ледника. В результате по меньшей мере 8 человек погибли, еще шестеро находятся в критическом состоянии.

В то же время, согласно официальным данным, в районе стихийного бедствия были спасены 384 человека.

Темы: Индия


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