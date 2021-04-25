8 человек погибли из-за схода лавины в Индии

На севере Индии, в штате Уттаракханд, погибли 8 человек из-за схода лавины.

Источник: Укринформ

Детали: Лавина сошла в пятницу поздно вечером во время сильного снегопада в районе Чамоли штата Уттаракханд на севере Индии.

По сообщению, лавину привело восхождение ледника. В результате по меньшей мере 8 человек погибли, еще шестеро находятся в критическом состоянии.

В то же время, согласно официальным данным, в районе стихийного бедствия были спасены 384 человека.

Напомним: В швейцарских Альпах в начале февраля двух туристов, которых накрыло лавиной, удалось спасти благодаря их собакам.