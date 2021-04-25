У COVID-лікарні в Багдаді спалахнула пожежа, 23 пацієнти загинули
Неділя, 25 квітня 2021, 01:59
Щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді (Ірак).
Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела та державне інформаційне агентство INA
Деталі: Лікарня Ібн аль-Хатиб призначена для хворих на COVID-19. Пожежа виникла на поверсі, де знаходиться відділення легеневої реанімації.
Зазначається, що вибухнув кисневий балон.
Генерал-майор Кадхім Бохан розповів, що пожежу вже загасили. Водночас повідомляється, що з 120 пацієнтів врятували 90.