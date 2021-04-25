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У COVID-лікарні в Багдаді спалахнула пожежа, 23 пацієнти загинули

Неділя, 25 квітня 2021, 01:59
У COVID-лікарні в Багдаді спалахнула пожежа, 23 пацієнти загинули
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Щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді (Ірак).

Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела та державне інформаційне агентство INA

Деталі: Лікарня Ібн аль-Хатиб призначена для хворих на COVID-19. Пожежа виникла на поверсі, де знаходиться відділення легеневої реанімації.

Зазначається, що вибухнув кисневий балон.

Генерал-майор Кадхім Бохан розповів, що пожежу вже загасили. Водночас повідомляється, що з 120 пацієнтів врятували 90.

"Українська правда" в Threads

Теми: пожежаІрак
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