У COVID-лікарні в Багдаді спалахнула пожежа, 23 пацієнти загинули

Щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді (Ірак).

Джерело: Reuters з посиланням на власні джерела та державне інформаційне агентство INA

Деталі: Лікарня Ібн аль-Хатиб призначена для хворих на COVID-19. Пожежа виникла на поверсі, де знаходиться відділення легеневої реанімації.

Зазначається, що вибухнув кисневий балон.

Генерал-майор Кадхім Бохан розповів, що пожежу вже загасили. Водночас повідомляється, що з 120 пацієнтів врятували 90.