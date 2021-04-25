В COVID-больнице в Багдаде вспыхнул пожар, 23 пациента погибли

По меньшей мере 23 человека погибли и 44 получили ранения в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиб в Багдаде (Ирак).

Источник: Reuters со ссылкой на собственные источники и государственное информационное агентство INA

Детали: Больница Ибн аль-Хатиб предназначена для больных COVID-19. Пожар возник на этаже, где находится отделение легочной реанимации.

Отмечается, что взорвался кислородный баллон.

Генерал-майор Кадхим Бохан рассказал, что пожар уже потушен. В то же время сообщается, что из 120 пациентов спасли 90.