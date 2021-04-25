На заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух

На заводі з пакування кисню в Форталезі в штаті Сеара на північному сході Бразилії стався вибух. Щонайменше чотири людини постраждали.

Джерело: Reuters, губернатор Сеари Каміло Сантана у Twitter

Деталі: Власник заводу - виробник промислового газу White Martins – заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало.

Компанія, яка розслідує причини інциденту, заявила, що шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів.

Сантана заявив, що команда з Міністерства охорони здоров’я також відслідковує проблему постачання кисню, щоб уникнути проблеми нестачі медичного обладнання.

White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії.

Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 24, 2021

Нагадаємо: Бразилія є одним з епіцентрів поширення COVID-19 у світі.