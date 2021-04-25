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На заводі з пакування кисню в Бразилії стався вибух

Неділя, 25 квітня 2021, 06:41

На заводі з пакування кисню в Форталезі в штаті Сеара на північному сході Бразилії стався вибух. Щонайменше чотири людини постраждали.

Джерело: Reuters, губернатор Сеари Каміло Сантана у Twitter

Деталі: Власник заводу - виробник промислового газу White Martins – заявив, що виробництво кисню в регіоні не постраждало.

Компанія, яка розслідує причини інциденту, заявила, що шукає альтернативні місця для заповнення кисневих балонів.

Сантана заявив, що команда з Міністерства охорони здоров’я також відслідковує проблему постачання кисню, щоб уникнути проблеми нестачі медичного обладнання.

White Martins є одним з основних постачальників кисню в Бразилії.

Нагадаємо: Бразилія є одним з епіцентрів поширення COVID-19 у світі.

Теми: Бразилія


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