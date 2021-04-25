Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв

Воскресенье, 25 апреля 2021, 06:41
На заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв

На заводе по упаковке кислорода в Форталезе в штате Сеара на северо-востоке Бразилии произошел взрыв. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Источник: Reuters, губернатор Сеары Камило Сантана в Twitter

Детали: Владелец завода - производитель промышленного газа White Martins - заявил, что производство кислорода в регионе не пострадало.

Компания, которая расследует причины инцидента, заявила, что ищет альтернативные места для заполнения кислородных баллонов.

Сантана заявил, что команда из Министерства здравоохранения также отслеживает проблему снабжения кислорода, чтобы избежать проблемы нехватки медицинского оборудования.

White Martins является одним из основных поставщиков кислорода в Бразилии.

Напомним: Бразилия является одним из эпицентров распространение COVID-19 в мире.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: