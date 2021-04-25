На заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв

На заводе по упаковке кислорода в Форталезе в штате Сеара на северо-востоке Бразилии произошел взрыв. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Источник: Reuters, губернатор Сеары Камило Сантана в Twitter

Детали: Владелец завода - производитель промышленного газа White Martins - заявил, что производство кислорода в регионе не пострадало.

Компания, которая расследует причины инцидента, заявила, что ищет альтернативные места для заполнения кислородных баллонов.

Сантана заявил, что команда из Министерства здравоохранения также отслеживает проблему снабжения кислорода, чтобы избежать проблемы нехватки медицинского оборудования.

White Martins является одним из основных поставщиков кислорода в Бразилии.

Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 24, 2021

Напомним: Бразилия является одним из эпицентров распространение COVID-19 в мире.