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На заводе по упаковке кислорода в Бразилии произошел взрыв

Воскресенье, 25 апреля 2021, 06:41

На заводе по упаковке кислорода в Форталезе в штате Сеара на северо-востоке Бразилии произошел взрыв. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Источник: Reuters, губернатор Сеары Камило Сантана в Twitter

Детали: Владелец завода - производитель промышленного газа White Martins - заявил, что производство кислорода в регионе не пострадало.

Компания, которая расследует причины инцидента, заявила, что ищет альтернативные места для заполнения кислородных баллонов.

Сантана заявил, что команда из Министерства здравоохранения также отслеживает проблему снабжения кислорода, чтобы избежать проблемы нехватки медицинского оборудования.

White Martins является одним из основных поставщиков кислорода в Бразилии.

Напомним: Бразилия является одним из эпицентров распространение COVID-19 в мире.

Темы: Бразилия


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