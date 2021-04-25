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Біля берегів Сирії атакували іранський танкер, є загиблі — ЗМІ

Неділя, 25 квітня 2021, 07:27
SANA

Неподалік порту Баніяс (Сирія) атакували іранський танкер – щонайменше троє людей загинули.

Джерело: The Guardian, сирійське урядове інформагентство SANA

Деталі: В одному з резервуарів танкера виникла пожежа. Достеменно невідомо, хто скоїв напад. Але як повідомляється, імовірно, судно було атаковане з допомогою безпілотника, що летів з боку територіальних вод Лівану.

Пожежним командам вдалося повністю загасити пожежу.

Глава Сирійської обсерваторії з прав людини, що знаходиться у Великобританії, - Рамі Абдель Рахман - розповів, що принаймні троє сирійців були вбиті, в тому числі двоє членів екіпажу.

The Guardian зазначає, що атака сталася після того, як у четвер в результаті ударів Ізраїлю був убитий сирійський офіцер, а три солдати - поранені.

У той час ізраїльська армія повідомила, що з Сирії була випущена ракета класу "земля-повітря" в напрямку пустелі Негев, де розташований ядерний реактор Димона.

Нагадаємо: Два тижні тому на іранському об'єкті зі збагачення урану в Натанзі стався збій в електропостачанні – він, імовірно, був викликаний спланованим вибухом. Повідомлялося, що це було результатом ізраїльської кібератаки.

Теми: СиріяІран


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