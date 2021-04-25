У берегов Сирии атаковали иранский танкер, есть погибшие — СМИ

Неподалеку порта Банияс (Сирия) атаковали иранский танкер - по меньшей мере три человека погибли.

Источник: The Guardian, сирийское правительственное информагентство SANA

Детали: В одном из резервуаров танкера возник пожар. Неизвестно, кто совершил нападение. Но как сообщается, вероятно, судно было атаковано с помощью беспилотника, летевшего со стороны территориальных вод Ливана.

Пожарным удалось полностью потушить пожар.

Глава Сирийской обсерватории по правам человека, находящегося в Великобритании, - Рами Абдель Рахман - рассказал, что по крайней мере трое сирийцев были убиты, в том числе два члена экипажа.

The Guardian отмечает, что атака произошла после того, как в четверг в результате ударов Израиля был убит сирийский офицер, а три солдата - ранены.

В то же время израильская армия сообщила, что из Сирии была выпущена ракета класса "земля-воздух" в направлении пустыни Негев, где расположен ядерный реактор Димона.

Напомним: Две недели назад на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе произошел сбой в электроснабжении - он, вероятно, был вызван направленным взрывом. Сообщалось, что это было результатом израильской кибератаки.