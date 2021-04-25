"Як вогняна куля": у Франції спостерігали падіння великого метеора

Увечері 24 квітня на півдні Франції, в регіоні Лазурний берег поблизу Ніцци, спостерігали падіння великого боліда (метеора).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Фото Daniel Ruy

У мережі розміщують фото і відео події, зняті на телефони або зафіксовані вуличними камерами спостереження.

Як свідчить відеозапис однієї з камер, метеорит впав о 22:26 за місцевим часом та вочевидь згорів в атмосфері, не досягнувши землі. Такі яскраві метеори, що не досягнули землі, називають болідами. Метеоритами називають ті небесні тіла, які не згоріли в атмосфері і впали на землю.

Espace : une #météorite a été aperçue ce samedi soir dans le sud de la France. Images ici à Cannes.pic.twitter.com/ktiWyjIkw0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 24, 2021

Чимало дописувачів соцмереж пожартували, що це символічне вітання з космосу у той день, коли французький астронавт Томас Песке вирушив на Міжнародну космічну станцію.