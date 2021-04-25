"Как огненный шар": во Франции наблюдали падение большого метеора

Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Фото Daniel Ruy

В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения.

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и видимо сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры, не достигнувшие поверхности земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.

Espace : une #météorite a été aperçue ce samedi soir dans le sud de la France. Images ici à Cannes.pic.twitter.com/ktiWyjIkw0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 24, 2021

Многие пользователи соцсетей шутят, что это символическое приветствие из космоса в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.