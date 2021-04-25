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"Как огненный шар»: во Франции наблюдали падение большого метеора

Воскресенье, 25 апреля 2021, 12:14

Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

 

В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения.

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и видимо сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры, не достигнувшие поверхности земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.

Многие пользователи соцсетей шутят, что это символическое приветствие из космоса в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

Темы: космосФранция


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