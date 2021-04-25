Справа про тероризм: у Празі відправили за ґрати трьох бойовиків "ДНР" – ЗМІ

Районний суд Праги-5 в п'ятницю узяв під варту трьох із п'яти обвинувачених, які, за версією слідства, брали участь в бойових діях на сході України, слідчі вважають їх терористами.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на чеський ресурс Novinky

Деталі: У матеріалі місцевого видання відзначається, що суд узяв під варту осіб, що воювали на стороні російських найманців - керівника "Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві миру" Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і попа Пржемисла Івана Гадраву.

Всі вони - громадяни Чехії.

Прокурор Вищої прокуратури Праги Мартін Біли пояснив, що такий запобіжний захід потрібен, оскільки обвинувачені можуть утікти або вплинути на свідків, які ще не виступили в суді.

За даними видання, всім трьом пред'явлено звинувачення в тероризмі, участі в терористичній групі, фінансуванні тероризму та підтримці і пропаганди тероризму. Також звинувачується одна юридична особа.

Пржемисл Іван Гадрава у супроводі силовиків прибуває на слухання

Згідно з повідомленням, організація "Об'єднання чехословацьких солдатів в резерві миру" займалася збором коштів для поїздок людей в зону бойових дій і може бути безпосередньо пов'язана з російськими спецслужбами. Вона регулярно влаштовувала військові навчання з використанням "дозволеної законом зброї і її копіями" і проводила "військові дні" для чеських школярів. Члени організації різко негативно налаштовані проти НАТО.

Видання називає 56-річного Пржемисла Івана Гадраву священиком "з явною проросійською орієнтацією", якому було доручено духовне управління громадою при церкві Св.Вацлава в Літомержіце.

Важливо: Постанова суду не остаточна, обвинувачені ще можуть її оскаржити. Адвокати обвинувачених рішення поки не коментують.