Районный суд Праги-5 в пятницу заключил под стражу троих из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, следствие считает их террористами.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на чешский ресурс Novinky

Детали: В материале местного издания отмечается, что суд заключил под стражу воевавших на стороне российских наемников руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и попа Пржемысла Ивана Гадраву.

Все они - граждане Чехии.

Прокурор Высшей прокуратуры Праги Мартин Билы объяснил, что такая мера пресечения нужна потому, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей, которые еще не выступили в суде.

По данным издания, всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также обвиняется одно юридическое лицо.

Пржемысл Иван Гадрава в сопровождении силовиков прибывает на слушания

Согласно сообщению, организация "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием "разрешенного законом оружия и его копиями" и проводила "военные дни" для чешских школьников. Члены организации резко негативно настроены против НАТО.

Издание называет 56-летнего Пржемысла Ивана Гадраву священником "с явной пророссийской ориентацией", которому было поручено духовное управление общиной при церкви Св.Вацлава в Литомержицах.

Важно: Постановление суда не окончательное, обвиняемые еще могут его оспорить. Адвокаты обвиняемых решение пока не комментируют.