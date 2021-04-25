Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело о терроризме: в Праге отправили за решетку трех боевиков "ДНР" - СМИ

Воскресенье, 25 апреля 2021, 13:51
Дело о терроризме: в Праге отправили за решетку трех боевиков ДНР - СМИ
Фото: dpa

Районный суд Праги-5 в пятницу заключил под стражу троих из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, следствие считает их террористами.

Источник: Интерфакс-Украина  со ссылкой на чешский ресурс Novinky

Детали: В материале местного издания отмечается, что суд заключил под стражу воевавших на стороне российских наемников руководителя "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и попа Пржемысла Ивана Гадраву.

Все они - граждане Чехии.

Прокурор Высшей прокуратуры Праги Мартин Билы объяснил, что такая мера пресечения нужна потому, что обвиняемые могут скрыться или повлиять на свидетелей, которые еще не выступили в суде.

По данным издания, всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также обвиняется одно юридическое лицо.

Пржемысл Иван Гадрава в сопровождении силовиков прибывает на слушания
Пржемысл Иван Гадрава в сопровождении силовиков прибывает на слушания

Согласно сообщению, организация "Объединение чехословацких солдат в резерве мира" занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием "разрешенного законом оружия и его копиями" и проводила "военные дни" для чешских школьников. Члены организации резко негативно настроены против НАТО.

Издание называет 56-летнего Пржемысла Ивана Гадраву священником "с явной пророссийской ориентацией", которому было поручено духовное управление общиной при церкви Св.Вацлава в Литомержицах.

Важно: Постановление суда не окончательное, обвиняемые еще могут его оспорить. Адвокаты обвиняемых решение пока не комментируют.

"Украинская правда" в Threads

Темы: терроризмДонбассЧехиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: