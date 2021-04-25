Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Іспанії затримали чоловіка, через якого заразилися коронавірусом 22 осіб

Неділя, 25 квітня 2021, 15:57

На іспанській Майорці затримали чоловіка, через якого захворіли на коронавірус 22 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Події відбувалися ще у січні. Як повідомляють, 40-річний чоловік, маючи кашель та гарячку, продовжив виходити на роботу. Коли колега спробував відправити його додому, він нібито зняв маску і почав кашляти, кажучи, що збирається заразити всіх коронавірусом. 

Поліція у повідомленні зазначає, що чоловік, здавши тест, наступного дня знову пішов на роботу та у басейн, чекаючи результатів.

У підсумку захворіли п’ятеро його колег і троє людей, які одночасно з ним відвідували басейн. Також заразилися загалом 14 членів родин людей, які вочевидь підчепили вірус безпосередньо від нього, у тому числі троє малолітніх дітей. Перебіг хвороби у всіх був легким.

Яке покарання загрожує чоловікові за недбале ставлення до оточуючих, не повідомляють. 

Раніше у Данії засудили до чотирьох місяців позбавлення волі чоловіка, який під час перевірки на дорозі почав вдавати з себе хворого на коронавірус і кашляв на правоохоронців.

Теми: Іспаніякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США

таблицяМОЗ оновило карантинні зони, у "червоній" – 10 областей і Київ

Земан прокоментував дані про причетність агентів ГРУ до вибухів на військових складах

фотоСправа про тероризм: у Празі відправили за ґрати трьох бойовиків "ДНР" – ЗМІ

відео, фото"Як вогняна куля": у Франції спостерігали падіння великого метеора

Україна просить у Німеччини оборонне озброєння для захисту від РФ

Усі новини...
Іспанія
Тільки з 60 років: Іспанія обмежила застосування вакцини AstraZeneca
Німецький лікар на Майорці за 80 євро видавав негативні тести на COVID
Іспанія заявляє, що "паспорти вакцинації" мають бути готові не пізніше червня
Останні новини
15:57
В Іспанії затримали чоловіка, через якого заразилися коронавірусом 22 осіб
15:40
У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США
15:24
"Ворота для російської дезінформації": у Чехії політиків обурив виступ Земана
15:13
таблицяМОЗ оновило карантинні зони, у "червоній" – 10 областей і Київ
14:38
Електростанція ДТЕК загрожує енергосистемі України — СБУ
14:32
На травневі свята карантинні правила в Україні не змінюватимуть
14:11
Земан прокоментував дані про причетність агентів ГРУ до вибухів на військових складах
13:51
фотоСправа про тероризм: у Празі відправили за ґрати трьох бойовиків "ДНР" – ЗМІ
13:22
В Албанії проходять парламентські вибори, від яких залежать перемовини про членство у ЄС
13:17
У Google хочуть поліпшити додаток для відеодзвінків
Усі новини...