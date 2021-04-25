Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії затримали чоловіка, через якого заразилися коронавірусом 22 осіб

Неділя, 25 квітня 2021, 15:57

На іспанській Майорці затримали чоловіка, через якого захворіли на коронавірус 22 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Події відбувалися ще у січні. Як повідомляють, 40-річний чоловік, маючи кашель та гарячку, продовжив виходити на роботу. Коли колега спробував відправити його додому, він нібито зняв маску і почав кашляти, кажучи, що збирається заразити всіх коронавірусом. 

Поліція у повідомленні зазначає, що чоловік, здавши тест, наступного дня знову пішов на роботу та у басейн, чекаючи результатів.

У підсумку захворіли п’ятеро його колег і троє людей, які одночасно з ним відвідували басейн. Також заразилися загалом 14 членів родин людей, які вочевидь підчепили вірус безпосередньо від нього, у тому числі троє малолітніх дітей. Перебіг хвороби у всіх був легким.

Яке покарання загрожує чоловікові за недбале ставлення до оточуючих, не повідомляють. 

Раніше у Данії засудили до чотирьох місяців позбавлення волі чоловіка, який під час перевірки на дорозі почав вдавати з себе хворого на коронавірус і кашляв на правоохоронців.

Теми: Іспаніякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Іспанія
Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат
Іспанія відправила Україні партію Leopard 2A4 і БТР
Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: