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В Испании задержали мужчину, за которого заразились коронавирусом 22 человек

Воскресенье, 25 апреля 2021, 15:57

На испанской Майорке задержали мужчину, из-за которого заболели коронавирусом 22 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

События происходили еще в январе. Как сообщают, 40-летний мужчина, имея кашель и высокую температуру, продолжил выходить на работу. Когда коллега попытался отправить его домой, он якобы снял маску и начал кашлять, говоря, что собирается заразить всех коронавирусом.

Полиция в сообщении отмечает, что мужчина, всё-таки сдав тест, на следующий день снова пошел на работу и в бассейн, ожидая результатов.

В итоге заболели пятеро его коллег и три человека, которые одновременно с ним посещали бассейн. Также заразились 14 членов семей людей, которые подцепили вирус непосредственно от него, в том числе трое малолетних детей. Течение болезни у всех был легким.

Какое наказание грозит мужчине за небрежное отношение к окружающим, не сообщается.

Ранее в Дании приговорили к четырем месяцам лишения свободы мужчину, который при проверке на дороге начал притворяться больным и кашлял на правоохранителей.

Темы: Испаниякоронавирус


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