Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу

Українець Ігор Радівілов виграв золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська – бронзу на колоді на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у швейцарському Базелі.

Джерело: Sport.ua, НОК України

Деталі: 28-річний Радівілов захистив статус чемпіона Європи у опорному стрибку, вигравши золоту медаль континентальної першості другий рік поспіль.

Призери опорного стрибка:

Ігор Радівілов (Україна) - 14.716 Андрей Медведев (Ізраїль) - 14.658 Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) - 14.583

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи у кар'єрі.

Разом з тим, гімнастка Анастасія Бачинська виграла на цьому чемпіонаті Європи бронзу на колоді.

Бачинська мала статус другої запасної, вона змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.