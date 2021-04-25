Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу
Неділя, 25 квітня 2021, 17:18
Українець Ігор Радівілов виграв золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська – бронзу на колоді на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у швейцарському Базелі.
Джерело: Sport.ua, НОК України
Деталі: 28-річний Радівілов захистив статус чемпіона Європи у опорному стрибку, вигравши золоту медаль континентальної першості другий рік поспіль.
Призери опорного стрибка:
- Ігор Радівілов (Україна) - 14.716
- Андрей Медведев (Ізраїль) - 14.658
- Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) - 14.583
Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021
Для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи у кар'єрі.
Разом з тим, гімнастка Анастасія Бачинська виграла на цьому чемпіонаті Європи бронзу на колоді.
Бачинська мала статус другої запасної, вона змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.