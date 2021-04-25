Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу

Неділя, 25 квітня 2021, 17:18
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу

Українець Ігор Радівілов виграв золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська – бронзу на колоді на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у швейцарському Базелі.

Джерело: Sport.ua, НОК України

Деталі: 28-річний Радівілов захистив статус чемпіона Європи у опорному стрибку, вигравши золоту медаль континентальної першості другий рік поспіль.

Призери опорного стрибка:

  1. Ігор Радівілов (Україна) - 14.716
  2. Андрей Медведев (Ізраїль) - 14.658
  3. Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) - 14.583

Для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи у кар'єрі.

Разом з тим, гімнастка Анастасія Бачинська виграла на цьому чемпіонаті Європи бронзу на колоді.

Бачинська мала статус другої запасної, вона змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.

"Українська правда" в Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: