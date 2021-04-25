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Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу

Неділя, 25 квітня 2021, 17:18

Українець Ігор Радівілов виграв золото в опорному стрибку, а Анастасія Бачинська – бронзу на колоді на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у швейцарському Базелі.

Джерело: Sport.ua, НОК України

Деталі: 28-річний Радівілов захистив статус чемпіона Європи у опорному стрибку, вигравши золоту медаль континентальної першості другий рік поспіль.

Призери опорного стрибка:

  1. Ігор Радівілов (Україна) - 14.716
  2. Андрей Медведев (Ізраїль) - 14.658
  3. Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) - 14.583

Для Радівілова це 11-а медаль чемпіонатів Європи у кар'єрі.

Разом з тим, гімнастка Анастасія Бачинська виграла на цьому чемпіонаті Європи бронзу на колоді.

Бачинська мала статус другої запасної, вона змогла виступити у фіналі через відмову двох учасниць.

Теми: спорт


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