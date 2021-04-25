Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу

Воскресенье, 25 апреля 2021, 17:18
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу

Украинец Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская - бронзу на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле.

Источник: Sport.ua, НОК Украины

Детали: 28-летний Радивилов защитил статус чемпиона Европы в опорном прыжке, выиграв золотую медаль континентального первенства второй год подряд.

Призеры опорного прыжка:

  1. Игорь Радивилов (Украина) - 14.716
  2. Андрей Медведев (Израиль) - 14.658
  3. Джарни Реджини-Моран (Великобритания) - 14.583

Для Радивилова это одиннадцатая медаль чемпионатов Европы в карьере.

Вместе с тем, гимнастка Анастасия Бачинская выиграла на этом чемпионате Европы бронзу на бревне.

Бачинская имела статус второй запасной, она смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
спорт
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: