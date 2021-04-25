Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу

Украинец Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская - бронзу на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле.

Источник: Sport.ua, НОК Украины

Детали: 28-летний Радивилов защитил статус чемпиона Европы в опорном прыжке, выиграв золотую медаль континентального первенства второй год подряд.

Призеры опорного прыжка:

Игорь Радивилов (Украина) - 14.716 Андрей Медведев (Израиль) - 14.658 Джарни Реджини-Моран (Великобритания) - 14.583

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Для Радивилова это одиннадцатая медаль чемпионатов Европы в карьере.

Вместе с тем, гимнастка Анастасия Бачинская выиграла на этом чемпионате Европы бронзу на бревне.

Бачинская имела статус второй запасной, она смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.