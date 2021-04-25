Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу

Воскресенье, 25 апреля 2021, 17:18

Украинец Игорь Радивилов выиграл золото в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская - бронзу на бревне на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в швейцарском Базеле.

Источник: Sport.ua, НОК Украины

Детали: 28-летний Радивилов защитил статус чемпиона Европы в опорном прыжке, выиграв золотую медаль континентального первенства второй год подряд.

Призеры опорного прыжка:

  1. Игорь Радивилов (Украина) - 14.716
  2. Андрей Медведев (Израиль) - 14.658
  3. Джарни Реджини-Моран (Великобритания) - 14.583

Для Радивилова это одиннадцатая медаль чемпионатов Европы в карьере.

Вместе с тем, гимнастка Анастасия Бачинская выиграла на этом чемпионате Европы бронзу на бревне.

Бачинская имела статус второй запасной, она смогла выступить в финале из-за отказа двух участниц.

Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Львовская область выходит из "красной" зоны

В Кремле пишут список "недружественных стран", в него уже внесли США

таблицаМинздрав обновил карантинные зоны, в "красной" – 10 областей и Киев

Земан прокомментировал данные о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах

фотоДело о терроризме: в Праге отправили за решетку трех боевиков "ДНР" - СМИ

видео, фото"Как огненный шар": во Франции наблюдали падение большого метеора

Все новости...
спорт
Украинский нардеп взял бронзу на чемпионате Европы по борьбе
Украинки завоевали шесть медалей на ЧЕ по спортивной борьбе
МОК разрешил использовать музыку Чайковского вместо гимна России на олимпиадах
Последние новости
17:18
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу
17:08
Годовой тариф: поставщики опубликовали свои тарифы на газ
16:50
Львовская область выходит из "красной" зоны
16:33
Сайт БелАЭС взломали: просили закрыть из-за опасности
15:57
В Испании задержали мужчину, за которого заразились коронавирусом 22 человек
15:40
В Кремле пишут список "недружественных стран", в него уже внесли США
15:24
"Ворота для российской дезинформации": в Чехии политиков возмутило выступление Земана
15:13
таблицаМинздрав обновил карантинные зоны, в "красной" – 10 областей и Киев
14:38
Электростанция ДТЭК угрожает энергосистеме Украины — СБУ
14:32
На майские праздники карантинные правила в Украине менять не будут
Все новости...