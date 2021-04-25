Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Партія Санду кличе громадян на акцію на підтримку КС

Неділя, 25 квітня 2021, 17:35
Партія Санду кличе громадян на акцію на підтримку КС

Партія президентки Молдови Маї Санду "Дія та солідарність" закликала громадян у понеділок вийти під стіни Конституційного суду та висловити йому підтримку через спробу конституційного перевороту. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Партія опублікувала  у соцмережах відеозвернення, в якому каже, що Молдова проходить важливий момент у своїй історії і небайдужі громадяни мають вийти на захист Конституції. 

Акція анонсована на 8 годину ранку понеділка, 26 квітня. 

Тим часом під будівлею КС вже зібралися близько десята ветеранів, закликаючи захистити Конституційний суд, а громадян країни - "не залишатися байдужими до того, що відбувається у Молдові". 

"Крадії хочуть відібрати те, що нам вдалося відстояти зі зброєю в руках… Закликаю усіх об’єднатися. Будьте готові вийти і захистити свої права, захистити Конституційний суд. Потрібно вийти і сказати, що цей парламент нас більше не представляє", - цитують одного з учасників акції.

Ветерани також закликали Генеральну прокуратуру "вжити заходів для покарання узурпаторів".

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Зараз в обох сторін - Маї Санду і Додона з його союзниками - приблизно однакові шанси на перемогу.

Детально про останні події у Молдові - у статті: Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Молдова
"Зерновий коридор" змістився на дунайські порти, перевізники чекають на тарифи від Молдови
Чоловік, який застрелив двох людей в аеропорту Молдови, помер у лікарні
Стрілянина в Кишиневі: нападник у критичному стані, йому загрожує пожиттєвє ув’язнення
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: