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Партія Санду кличе громадян на акцію на підтримку КС

Неділя, 25 квітня 2021, 17:35

Партія президентки Молдови Маї Санду "Дія та солідарність" закликала громадян у понеділок вийти під стіни Конституційного суду та висловити йому підтримку через спробу конституційного перевороту. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Партія опублікувала  у соцмережах відеозвернення, в якому каже, що Молдова проходить важливий момент у своїй історії і небайдужі громадяни мають вийти на захист Конституції. 

Акція анонсована на 8 годину ранку понеділка, 26 квітня. 

Тим часом під будівлею КС вже зібралися близько десята ветеранів, закликаючи захистити Конституційний суд, а громадян країни - "не залишатися байдужими до того, що відбувається у Молдові". 

"Крадії хочуть відібрати те, що нам вдалося відстояти зі зброєю в руках… Закликаю усіх об’єднатися. Будьте готові вийти і захистити свої права, захистити Конституційний суд. Потрібно вийти і сказати, що цей парламент нас більше не представляє", - цитують одного з учасників акції.

Ветерани також закликали Генеральну прокуратуру "вжити заходів для покарання узурпаторів".

Нагадаємо, депутати парламенту Молдови на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом "на користь політичних інтересів президента" Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Після цього парламент Молдови проголосував за скасування указу про призначення Домніки Маноле суддею Конституційного суду, яка була призначена за квотою законодавчого органу і обіймала посаду глави КС.

Ввечері того ж дня Конституційний суд Молдови призупинив рішення парламентської більшості, яким депутати скасували указ про призначення Домніки Маноле суддею КС.

Зараз в обох сторін - Маї Санду і Додона з його союзниками - приблизно однакові шанси на перемогу.

Детально про останні події у Молдові - у статті: Переворот Додона: чим завершиться проросійський заколот у сусідів України.

Теми: Молдова


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