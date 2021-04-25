Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку КС

Воскресенье, 25 апреля 2021, 17:35
Партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку КС

Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" призвала граждан в понедельник выйти под стены Конституционного суда и выразить ему поддержку на фоне попытки конституционного переворота.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Партия опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором говорит, что Молдова проходит важный момент в своей истории и неравнодушные граждане должны выйти на защиту Конституции.

Акция анонсирована на 8:00 утра понедельника, 26 апреля.

Тем временем под зданием КС уже собрались около десятка ветеранов, призывая защитить Конституционный суд, а граждан страны - "не оставаться равнодушными к тому, что происходит в Молдове".

"Воры хотят отобрать то, что нам удалось отстоять с оружием в руках ... Призываю всех объединиться. Будьте готовы выйти и защитить свои права, защитить Конституционный суд. Выйдем и скажем, что этот парламент нас больше не представляет", - цитируют одного из участников акции.

Ветераны также призвали Генеральную прокуратуру "принять меры для наказания узурпаторов".

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Майи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Сейчас у обеих сторон - Майи Санду и Додона с его союзниками - примерно одинаковые шансы на победу.

Подробно о последних событиях в Молдове - в статье: Переворот Додона: чем закончится пророссийский мятеж у соседей Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Молдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Молдова
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
Мужчина, который застрелил двух человек в аэропорту Молдовы, умер в больнице
Стрельба в Кишиневе: нападавший в критическом состоянии, ему грозит пожизненное заключение
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: