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У Кремлі натякнули на дати можливої зустрічі Путіна і Байдена

Неділя, 25 квітня 2021, 18:21
У Кремлі натякнули на дати можливої зустрічі Путіна і Байдена

Помічник президента РФ Володимира Путіна натякнув, що зустріч Путіна і президента США Джо Байдена може відбутися у червні, але на робочому рівні її ще не обговорюють. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС, про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков в ефірі програми "Москва.Кремль.Путин" на телеканалі "Россия-1".

Він сказав, що з боку американської сторони "є сигнали" щодо проведення зустрічі, проте на робочому рівні майбутній саміт поки не обговорюють. 

"Поки ще немає [обговорення на робочому рівні], але сигнал отримано, розглянемо", - зазначив Ушаков, додавши, що рішення буде залежати від багатьох факторів. 

Ушаков зазначив, що можливим часом зустрічі "називають червень, є навіть конкретні дати" - але не уточнив, хто саме називає такі терміни та про які дати йдеться. 

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністьо висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Таку пропозицію висунула також Чехія.

Теми: ПутінБайден
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