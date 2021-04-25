В Кремле намекнули на даты возможной встречи Путина и Байдена

Помощник президента РФ Владимира Путина намекнул, что встреча Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне, но на рабочем уровне это еще не обсуждают.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, с американской стороны "есть сигналы" о проведении встречи, однако на рабочем уровне предстоящий саммит пока не обсуждают.

"Пока еще нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим", - отметил Ушаков, добавив, что решение будет зависеть от многих факторов.

Ушаков отметил, что возможным временем встречи "называют июнь, даже есть конкретные даты" - но не уточнил, кто именно называет такие сроки и о каких датах идет речь.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах, представляющих общий интерес, в том числе и об Украине.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в котором Саули Ниинистё выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятие мер по снижению напряженности.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.

Такое предложение выдвинула также Чехия.