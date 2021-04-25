На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей
Неділя, 25 квітня 2021, 19:24
Поліцейські виявили тіла чотирьох людей у закинутому колодязі у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
Джерело: поліція Одещини
Деталі: Тіла трьох чоловіків та жінки виявили у неділю в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ.
Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.
На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Українська правда