Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей

Неділя, 25 квітня 2021, 19:24

Поліцейські виявили тіла чотирьох людей у закинутому колодязі у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Джерело: поліція Одещини

 

Деталі: Тіла трьох чоловіків та жінки виявили у неділю в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ.

Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Українська правда
Теми: Одеська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Динамо" вперше за п'ять років виграє чемпіонат України

У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин

Львівська область виходить із "червоної" зони

У Кремлі пишуть список "недружніх країн", в нього вже внесли США

таблицяМОЗ оновило карантинні зони, у "червоній" – 10 областей і Київ

Земан прокоментував дані про причетність агентів ГРУ до вибухів на військових складах

Усі новини...
Одеська область
Коронавірус: Одещина виходить з "червоної" зони
Поліція врятувала двох іноземців, яких викрали й два місяці катували
Київ та Одещина офіційно стануть "червоними" з вівторка
Останні новини
19:24
На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей
18:52
"Динамо" вперше за п'ять років виграє чемпіонат України
18:48
У поліції Києва назвали чергові розважальні заклади, що ігнорували карантин
18:21
У Кремлі натякнули на дати можливої зустрічі Путіна і Байдена
18:11
В районі ООС без втрат, окупанти запускають фейки про обстріли з боку ЗСУ
17:59
Аналітики проаналізували звіт зі збитками УЗ
17:35
Партія Санду кличе громадян на акцію на підтримку КС
17:18
відеоЧемпіонат Європи зі спортивної гімнастики: українці взяли золото і бронзу
17:08
Річний тариф: постачальники опублікували свої тарифи на газ
16:50
Львівська область виходить із "червоної" зони
Усі новини...