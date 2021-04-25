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На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей

Неділя, 25 квітня 2021, 19:24
На Одещині в колодязі знайшли тіла чотирьох молодих людей

Поліцейські виявили тіла чотирьох людей у закинутому колодязі у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Джерело: поліція Одещини

 

Деталі: Тіла трьох чоловіків та жінки виявили у неділю в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ.

Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

На місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи, які з’ясовують усі обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Українська правда

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Теми: Одеська область
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