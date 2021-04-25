Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей

Воскресенье, 25 апреля 2021, 19:24

Полицейские обнаружили тела четырех человек в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Источник: полиция Одесской области

 

Детали: Тела трех мужчин и женщины обнаружили в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Установлены их личности, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Украинская правда
Темы: Одесская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Динамо" впервые за пять лет выиграло чемпионат Украины

В полиции Киева назвали очередные заведения, игнорировавшие карантин

Львовская область выходит из "красной" зоны

В Кремле пишут список "недружественных стран", в него уже внесли США

таблицаМинздрав обновил карантинные зоны, в "красной" – 10 областей и Киев

Земан прокомментировал данные о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах

Все новости...
Одесская область
Коронавирус: Одесчина выходит из "красной" зоны
Полиция спасла двух иностранцев, которых похитили и два месяца пытали
Киев и Одесская область официально станут "красными" во вторник
Последние новости
19:45
В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди
19:24
В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей
18:52
"Динамо" впервые за пять лет выиграло чемпионат Украины
18:48
В полиции Киева назвали очередные заведения, игнорировавшие карантин
18:21
В Кремле намекнули на даты возможной встречи Путина и Байдена
18:11
В районе ООС без потерь, оккупанты запускают фейки об обстрелах со стороны ВСУ
17:59
Аналитики проанализировали отчет с убытками УЗ
17:35
Партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку КС
17:18
видеоЧемпионат Европы по спортивной гимнастике: украинцы взяли золото и бронзу
17:08
Годовой тариф: поставщики опубликовали свои тарифы на газ
Все новости...