Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей

Воскресенье, 25 апреля 2021, 19:24
В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей

Полицейские обнаружили тела четырех человек в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Источник: полиция Одесской области

 

Детали: Тела трех мужчин и женщины обнаружили в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Установлены их личности, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Украинская правда
Темы: Одесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Одесская область
В Одесской области прогремели взрывы – СМИ
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
Все новости...
Реклама: