В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей
Воскресенье, 25 апреля 2021, 19:24
Полицейские обнаружили тела четырех человек в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Источник: полиция Одесской области
Детали: Тела трех мужчин и женщины обнаружили в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.
Установлены их личности, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.
Украинская правда