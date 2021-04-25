В Одесской области в колодце нашли тела четырех молодых людей

Полицейские обнаружили тела четырех человек в заброшенном колодце в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Тела трех мужчин и женщины обнаружили в воскресенье в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Установлены их личности, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации.