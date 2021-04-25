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У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі

Неділя, 25 квітня 2021, 19:45
У понеділок майже по всій Україні пройдуть дощі

В Україні у понеділок, 26 квітня, збережеться холодна погода, на більшій частині території йтимуть короткочасні дощі.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

 

Деталі: Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°. У західних та північних областях сильні заморозки у повітрі 0-3°. Температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни до 15° тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вночі у південно-західній частині та більшості центральних областей пройдуть дощі, в Карпатському регіоні з мокрим снігом. Удень в Україні, крім південного сходу, прогнозують невеликі короткочасні дощі. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

У Києві та Київській області 26 квітня вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, без істотних опадів. Вдень температура у столиці становитиме 8-10° тепла, по області 6-11°, пройде невеликий короткочасний дощ.

 

У вівторок, 27 квітня, вночі у східних, Одеській областях, а вдень по всій Україні, крім західної частини, пройде невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

 

28 квітня буде без опадів, невеликий дощ прогнозують лише вночі у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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