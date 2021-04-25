В понедельник почти по всей Украине пройдут дожди

В Украине в понедельник, 26 апреля, сохранится холодная погода, на большей части территории будут идти кратковременные дожди.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°. В западных и северных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Температура днем ​​6-11° тепла, на юге и востоке страны до 15° тепла. На высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Ночью в юго-западной части и большинстве центральных областей пройдут дожди, в Карпатском регионе с мокрым снегом. Днем в Украине, кроме юго-востока, прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

В Киеве и Киевской области 26 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, без осадков. Днем температура в столице составит 8-10° тепла, по области 6-11°, пройдет небольшой кратковременный дождь.

Во вторник, 27 апреля, ночью в восточных, Одесской областях, а днем ​​по всей Украине, кроме западной части, пройдет небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

28 апреля будет без осадков, дождь прогнозируют только ночью в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.