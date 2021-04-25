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До Ростова вивезли вже більше 50 політв'язнів кримських татар – адвокат

Неділя, 25 квітня 2021, 20:37
Еміль Курбедінов, Радіо Свобода

До російського Ростова-на-Дону з анексованого Криму вивезли вже понад півсотні кримських татар, заарештованих і засуджених російською владою з релігійних і політичних мотивів.

Джерело: адвокат Еміль Курбедінов під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність", пише Крим.Реалії

Пряма мова: "Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що знаходиться сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів (з Криму – КР) у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду...

Більше 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом".

Теми: кримські татариРосія


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