До Ростова вивезли вже більше 50 політв'язнів кримських татар – адвокат
Неділя, 25 квітня 2021, 20:37
До російського Ростова-на-Дону з анексованого Криму вивезли вже понад півсотні кримських татар, заарештованих і засуджених російською владою з релігійних і політичних мотивів.
Джерело: адвокат Еміль Курбедінов під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність", пише Крим.Реалії
Пряма мова: "Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ – це тільки те, що знаходиться сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів (з Криму – КР) у слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду...
Більше 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом".